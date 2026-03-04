Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирака обсудил с Лавровым пути снижения эскалации в регионе - РИА Новости, 04.03.2026
13:49 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/irak-2078450322.html
Глава МИД Ирака обсудил с Лавровым пути снижения эскалации в регионе
в мире
ирак
россия
иран
фуад хусейн
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
россия
иран
Глава МИД Ирака обсудил с Лавровым пути снижения эскалации в регионе

Лавров и Хусейн обсудили пути снижения эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн. Архивное фото
БАГДАД, 4 мар - РИА Новости. Главы МИД Ирака и России Фуад Хусейн и Сергей Лавров обсудили пути снижения эскалации в регионе на фоне ударов по Ирану и последствия для энергорынка, сообщила пресс-служба МИД Ирака.
"В среду, 4 марта 2026 года, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Фуад Хусейн провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора они обсудили военную ситуацию в регионе, которая стремительно ухудшается, ее политические и экономические последствия, в том числе ее влияние на энергетический рынок", - отметили в министерстве.
В мире Ирак Россия Иран Фуад Хусейн Сергей Лавров Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала