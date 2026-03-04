Рейтинг@Mail.ru
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 04.03.2026 (обновлено: 14:01 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/irak-2078447809.html
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 04.03.2026
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива
Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану, что грозит серьезными последствиями мировому энергорынку, РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:42:00+03:00
2026-03-04T14:01:00+03:00
экономика
ирак
в мире
ормузский пролив
иран
фуад хусейн
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103891/07/1038910758_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_16f916b33a54c97302564b655b7e089e.jpg
https://ria.ru/20260304/zdanie-2078363200.html
ирак
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103891/07/1038910758_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_0b858cee708635a137c25e6e561fd3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ирак, в мире, ормузский пролив, иран, фуад хусейн, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ирак, В мире, Ормузский пролив, Иран, Фуад Хусейн, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива

МИД Ирака заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива

© AP Photo / Stan Honda, PoolКрупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в северном городе Байджи
Крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в северном городе Байджи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Stan Honda, Pool
Крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в северном городе Байджи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 4 мар - РИА Новости. Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану, что грозит серьезными последствиями мировому энергорынку, заявил в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Глава МИД Ирака Фуад Хусейн подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову по телефону, что Ирак стал одной из стран, непосредственно затронутых продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке", - отметили в иракском внешнеполитическом ведомстве.
"Ирак сталкивается с трудностями в экспорте нефти, ситуация, характерная для ряда стран региона, что грозит серьезными последствиями для мировых энергетических рынков и может привести к кризису на энергетическом рынке и росту цен", - добавили в министерстве.
Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ
Вчера, 08:18
 
ЭкономикаИракВ миреОрмузский проливИранФуад ХусейнСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала