В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки
Один человек погиб, еще несколько пострадали при атаке на позиции запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, передает... РИА Новости, 04.03.2026
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки
Al Jazeera: при атаке на лагерь курдов в Ираке погиб один человек