Рейтинг@Mail.ru
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/irak-2078432599.html
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки - РИА Новости, 04.03.2026
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки
Один человек погиб, еще несколько пострадали при атаке на позиции запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, передает... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:52:00+03:00
2026-03-04T12:52:00+03:00
в мире
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143699/82/1436998274_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_57d3ad3e3e7f2441ff1e22c0577e1c39.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143699/82/1436998274_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_828b975722ff524b375a6fc1a896a4ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке подвергся атаке лагерь иранской оппозиционной группировки

Al Jazeera: при атаке на лагерь курдов в Ираке погиб один человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКурдские бойцы в одном из лагерей на севере Ирака
Курдские бойцы в одном из лагерей на севере Ирака - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Курдские бойцы в одном из лагерей на севере Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько пострадали при атаке на позиции запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, передает телеканал Al Jazeera.
"Один человек погиб, еще несколько пострадали при обстреле лагеря Демократической партии Иранского Курдистана в провинции Эрбиль", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреИранИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала