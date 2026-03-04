Ректор МГЮА объяснил, почему в реестре иноагентов появляются блогеры

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Блогеры-иноагенты и публицисты появляются в реестре из-за фейков о решениях российских властей и высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

По его словам, вопрос признания блогеров и политиков иноагентами состоит не в критике с их стороны.

"Появление определенных профессиональных политиков и политологов в реестре сейчас связано с их публичной поддержкой нашего противника в ходе СВО (а порой и вовсе оправданиями террористических актов, направленных против мирного населения нашей страны) и высказываниями, дискредитирующими действия Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Блогеры-иноагенты же, по словам Блажеева, производят и распространяют фейки о решениях и политике власти в РФ , а такая информация способна сформировать общественное мнение на основе ложных домыслов и намеренных искажений.

При этом он отметил, что в реестре иностранных агентов немало и представителей культуры, общественных деятелей, ученых, так называемых экоактивистов и так далее.

"Разнообразный состав реестра (в плане наличия в нем представителей различных сфер общественной жизни) в первую очередь показывает, что иностранные источники влияния заинтересованы обеспечить комплексное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Что называется - "по всем фронтам". И динамика включения лиц в реестр прямо пропорциональна интенсивности такого вмешательства", - отметил Блажеев.

По мнению юриста, закон об иноагентах - не попытка пресечь чью-то деятельность или подвергуть ее цензуре.