Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для прекращения статуса иноагента нужно устранить основания, по которым этот статус был назначен, при этом для впервые включенных действует упрощенный порядок, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.

"Подать заявление об исключении из реестра можно при утрате одного или сразу всех признаков иностранного агента… Более того, физическое лицо, впервые включенное в реестр, может воспользоваться упрощенным порядком выхода из него. Само же решение о включении в реестр может быть обжаловано в рамках административного производства в суде", - сообщил собеседник агентства.

Иноагент, рассказал Блажеев, вправе обратиться в Минюст с заявлением об исключении из реестра, если обстоятельства, послужившие основанием для признания его таковым, устранены. Всего из реестра было исключено 75 лиц по их заявлению.