Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента - РИА Новости, 04.03.2026
05:03 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента - РИА Новости, 04.03.2026
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента
Для прекращения статуса иноагента нужно устранить основания, по которым этот статус был назначен, при этом для впервые включенных действует упрощенный порядок,... РИА Новости, 04.03.2026
общество
россия
мгюу имени о.е. кутафина
россия
2026
общество, россия, мгюу имени о.е. кутафина
Общество, Россия, МГЮУ имени О.Е. Кутафина
Юрист рассказал, что необходимо для прекращения статуса иноагента

РИА Новости: для прекращения статуса иноагента нужно устранить причины

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для прекращения статуса иноагента нужно устранить основания, по которым этот статус был назначен, при этом для впервые включенных действует упрощенный порядок, рассказал в интервью РИА Новости ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, член Общественного совета при Минюсте России Виктор Блажеев.
"Подать заявление об исключении из реестра можно при утрате одного или сразу всех признаков иностранного агента… Более того, физическое лицо, впервые включенное в реестр, может воспользоваться упрощенным порядком выхода из него. Само же решение о включении в реестр может быть обжаловано в рамках административного производства в суде", - сообщил собеседник агентства.
Иноагент, рассказал Блажеев, вправе обратиться в Минюст с заявлением об исключении из реестра, если обстоятельства, послужившие основанием для признания его таковым, устранены. Всего из реестра было исключено 75 лиц по их заявлению.
При этом, по мнению юриста, законодательство предоставляет широкий перечень правовых инструментов, позволяющих лицам выйти из реестра иноагентов, однако остается вопрос, насколько эти инструменты востребованы ими.
ОбществоРоссияМГЮУ имени О.Е. Кутафина
 
 
