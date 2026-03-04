Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш встретился с постпредом Ирана при ООН
21:16 04.03.2026
Гутерреш встретился с постпредом Ирана при ООН
Гутерреш встретился с постпредом Ирана при ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с постпредом Ирана при организации Амиром Саидом Иравани, выразил надежду на скорое окончание конфликта и возвращение к... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Гутерреш встретился с постпредом Ирана при ООН

ООН, 4 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с постпредом Ирана при организации Амиром Саидом Иравани, выразил надежду на скорое окончание конфликта и возвращение к диалогу, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь подтвердил свою позицию, изложенную на субботнем заседании Совета безопасности. Он выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта и возвращение к диалогу в интересах региональной стабильности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
Генсек ООН в ходе субботнего заседания СБ, в частности, осудил атаку США и Израиля против Ирана и ответные удары по ближневосточным странам.
Иранское постпредство встречу пока не комментировало.
Также Гутерреш встретился с постпредом Омана в ООН, отметил Дюжаррик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранСШАИзраильСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
