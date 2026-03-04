https://ria.ru/20260304/guljajpole-2078375587.html
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в городе Гуляйполе в Запорожской области насильно мобилизовали 90 процентов мужчин призывного возраста, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
По словам беженца, сотрудники ТЦК забирали мужчин не только из собственных домов, но и снимали с крыш тех, кто пытался там укрыться. Он добавил, что представители ТЦК действовали по принципу "кто не спрятался, я не виноват".
"Процентов 90 (мобилизовали - ред.), остались пенсионеры, кому за 60, ну и те, кто спрятался", - сказал Терехов, отвечая на вопрос о количестве мобилизованных мужчин в городе.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.