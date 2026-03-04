Рейтинг@Mail.ru
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 04.03.2026 (обновлено: 09:40 04.03.2026)
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец - РИА Новости, 04.03.2026
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в городе Гуляйполе в Запорожской области насильно мобилизовали 90... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец

РИА Новости: В Гуляйполе насильно мобилизовали 90% мужчин призывного возраста

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в городе Гуляйполе в Запорожской области насильно мобилизовали 90 процентов мужчин призывного возраста, рассказал РИА Новости беженец Андрей Терехов.
По словам беженца, сотрудники ТЦК забирали мужчин не только из собственных домов, но и снимали с крыш тех, кто пытался там укрыться. Он добавил, что представители ТЦК действовали по принципу "кто не спрятался, я не виноват".
Украинского чемпиона мира по шашкам насильно мобилизовали в штурмовики ВСУ
27 февраля, 10:25
27 февраля, 10:25
"Процентов 90 (мобилизовали - ред.), остались пенсионеры, кому за 60, ну и те, кто спрятался", - сказал Терехов, отвечая на вопрос о количестве мобилизованных мужчин в городе.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Гуляйполе.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета
28 февраля, 09:09
28 февраля, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
