Рейтинг@Mail.ru
Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/grushko-2078568218.html
Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности
Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности
Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел встречу с заместителем Государственного секретаря по политике безопасности – политическим директором министерства... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:18:00+03:00
2026-03-04T19:18:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
александр грушко
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078567109.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3590204548998bbfa82e8e01e52f04d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, украина, александр грушко, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Александр Грушко, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности

Грушко обсудил с Балайти ситуацию вокруг Украины и вопросы европейской повестки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел встречу с заместителем Государственного секретаря по политике безопасности – политическим директором министерства внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Генриеттой Балайти, обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы по европейской повестке и ОБСЕ, сообщает МИД РФ.
"Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов европейской повестки дня, включая тематику ОБСЕ. В этом контексте также затрагивался конфликт на Украине", - говорится в сообщении.
Встреча Путина с главой МИД Венгрии Сийярто в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин обсудил с главой МИД Венгрии сотрудничество в энергетике
Вчера, 19:14
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаАлександр ГрушкоОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала