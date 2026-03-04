Грушко встретился с замгоссекретаря Венгрии по политике безопасности

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел встречу с заместителем Государственного секретаря по политике безопасности – политическим директором министерства внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Генриеттой Балайти, обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы по европейской повестке и ОБСЕ, сообщает МИД РФ.