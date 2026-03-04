Утяшева заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева в разговоре с РИА Новости заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет" и не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами, по ее словам, речь шла исключительно о медицинском факте.

Ранее Утяшева в ходе выступления перед многодетными семьями на совещании по вопросам демографии в госсобрании Башкирии заявила, что женщина "спокойно" может родить троих детей до 27 лет.

"Считаю необходимым внести ясность. В своем приветственном слове я не делала призывов "рожать троих за пять лет" и тем более не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами. Речь шла исключительно о медицинском факте", - сказала она.

Парламентарий отметила, что в акушерстве и гинекологии благоприятным возрастом для рождения детей традиционно считается период от 20 до 30 лет, а наиболее физиологически комфортным - 22–27 лет. Она добавила, что это базовые знания, которые преподавались ей еще в университете и которые озвучивал ее учитель - выдающийся акушер-гинеколог, профессор Василий Кулавский.

"Современная медицина развивается, повышается качество родовспоможения, увеличиваются возможности сохранения репродуктивного здоровья. Но биологические основы остаются неизменными: именно в этом возрасте организм женщины, как правило, легче переносит беременность и быстрее восстанавливается. Слово "спокойно" в моем выступлении относилось к медицинскому аспекту - к физиологическим возможностям организма, а не к социальным, финансовым или бытовым условиям", - пояснила Утяшева.

Собеседница агентства подчеркнула, что она, будучи депутатом, врачом и матерью, прекрасно понимает, что решение о рождении ребенка зависит не только от биологии - это вопрос готовности семьи, уровня дохода, жилищных условий и уверенности в завтрашнем дне.

"Именно поэтому на встрече говорилось о мерах поддержки: о расширении помощи студенческим семьям, многодетным родителям, о программах министерств здравоохранения, семьи, труда, просвещения и молодежной политики. По итогам встречи будут сформированы конкретные предложения по улучшению демографической ситуации в республике", - сказала Утяшева.