Утяшева заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет"
16:06 04.03.2026
Утяшева заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет"
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Утяшева заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет"

Утяшева заявила, что не призывала рожать троих за 5 лет, а привела факт

Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева в разговоре с РИА Новости заявила, что не делала призывов "рожать троих за пять лет" и не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами, по ее словам, речь шла исключительно о медицинском факте.
Ранее Утяшева в ходе выступления перед многодетными семьями на совещании по вопросам демографии в госсобрании Башкирии заявила, что женщина "спокойно" может родить троих детей до 27 лет.
"Считаю необходимым внести ясность. В своем приветственном слове я не делала призывов "рожать троих за пять лет" и тем более не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами. Речь шла исключительно о медицинском факте", - сказала она.
Парламентарий отметила, что в акушерстве и гинекологии благоприятным возрастом для рождения детей традиционно считается период от 20 до 30 лет, а наиболее физиологически комфортным - 22–27 лет. Она добавила, что это базовые знания, которые преподавались ей еще в университете и которые озвучивал ее учитель - выдающийся акушер-гинеколог, профессор Василий Кулавский.
"Современная медицина развивается, повышается качество родовспоможения, увеличиваются возможности сохранения репродуктивного здоровья. Но биологические основы остаются неизменными: именно в этом возрасте организм женщины, как правило, легче переносит беременность и быстрее восстанавливается. Слово "спокойно" в моем выступлении относилось к медицинскому аспекту - к физиологическим возможностям организма, а не к социальным, финансовым или бытовым условиям", - пояснила Утяшева.
Собеседница агентства подчеркнула, что она, будучи депутатом, врачом и матерью, прекрасно понимает, что решение о рождении ребенка зависит не только от биологии - это вопрос готовности семьи, уровня дохода, жилищных условий и уверенности в завтрашнем дне.
"Именно поэтому на встрече говорилось о мерах поддержки: о расширении помощи студенческим семьям, многодетным родителям, о программах министерств здравоохранения, семьи, труда, просвещения и молодежной политики. По итогам встречи будут сформированы конкретные предложения по улучшению демографической ситуации в республике", - сказала Утяшева.
Депутат уточнила, что вопрос демографии - слишком серьезный, чтобы обсуждать его в логике эмоциональных заголовков. Задача законодателей в данном вопросе - не указывать, а создавать условия и расширять меры поддержки семей, заключила собеседница агентства.
