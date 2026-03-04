Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
01:54 04.03.2026
В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах - РИА Новости, 04.03.2026
В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное... РИА Новости, 04.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах

РИА Новости: Даванков предложил бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах

Пассажир демонстрирует авиабилеты
Пассажир демонстрирует авиабилеты - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пассажир демонстрирует авиабилеты. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения", - сказано в обращении.
Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки.
"Таким образом, условия исправления технических ошибок зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создаёт неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты", - уточнили они.
