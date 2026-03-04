https://ria.ru/20260304/gladkov-2078608982.html
Гладков ответил на новое предложение купить жилье в Грайвороне
2026-03-04T23:14:00+03:00
БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на публичное обращение местной жительницы, которая предложила ему купить ее квартиру в приграничном Грайвороне: не важно, где он живет, важно, чтобы власти принимали меры для решения проблем местных жителей.
Жительница Грайворона
обратилась к губернатору с просьбой обратить внимание на ситуацию в округе, где продолжаются атаки дронов ВСУ
. Она предложила Гладкову
приехать и пожить неделю в одной из квартир, отметив, что он может воспользоваться ее машиной для разъездов.
Гладков отреагировал на обращение во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте
", напомнив, что подобное публичное предложение ему поступает во второй раз. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что у него нет возможности лично находиться во всех населенных пунктах приграничья.
"Дело, наверное, не в этом, а в том, чтобы предпринимались меры, которые бы защитили (жителей - ред.)", - сказал Гладков.
Он пообещал в ближайшее время встретиться с жителями и подробно рассказать о ситуации.
Ранее жительница Грайворонского округа предлагала Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти необходимо искать решение.