Гладков ответил на новое предложение купить жилье в Грайвороне

БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на публичное обращение местной жительницы, которая предложила ему купить ее квартиру в приграничном Грайвороне: не важно, где он живет, важно, чтобы власти принимали меры для решения проблем местных жителей.

Жительница Грайворона обратилась к губернатору с просьбой обратить внимание на ситуацию в округе, где продолжаются атаки дронов ВСУ . Она предложила Гладкову приехать и пожить неделю в одной из квартир, отметив, что он может воспользоваться ее машиной для разъездов.

Гладков отреагировал на обращение во время вечернего прямого эфира в соцсети " ВКонтакте ", напомнив, что подобное публичное предложение ему поступает во второй раз. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что у него нет возможности лично находиться во всех населенных пунктах приграничья.

"Дело, наверное, не в этом, а в том, чтобы предпринимались меры, которые бы защитили (жителей - ред.)", - сказал Гладков.

Он пообещал в ближайшее время встретиться с жителями и подробно рассказать о ситуации.