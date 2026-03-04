Рейтинг@Mail.ru
Гладков ответил на новое предложение купить жилье в Грайвороне
Гладков ответил на новое предложение купить жилье в Грайвороне

Гладков ответил на предложение жительницы Грайворона купить ее квартиру

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на публичное обращение местной жительницы, которая предложила ему купить ее квартиру в приграничном Грайвороне: не важно, где он живет, важно, чтобы власти принимали меры для решения проблем местных жителей.
Жительница Грайворона обратилась к губернатору с просьбой обратить внимание на ситуацию в округе, где продолжаются атаки дронов ВСУ. Она предложила Гладкову приехать и пожить неделю в одной из квартир, отметив, что он может воспользоваться ее машиной для разъездов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Вчера, 21:37
Гладков отреагировал на обращение во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", напомнив, что подобное публичное предложение ему поступает во второй раз. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что у него нет возможности лично находиться во всех населенных пунктах приграничья.
"Дело, наверное, не в этом, а в том, чтобы предпринимались меры, которые бы защитили (жителей - ред.)", - сказал Гладков.
Он пообещал в ближайшее время встретиться с жителями и подробно рассказать о ситуации.
Ранее жительница Грайворонского округа предлагала Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Глава региона признал, что жить в таких условиях невозможно и всем ветвям власти необходимо искать решение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области
17 февраля, 19:26
 
ГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
