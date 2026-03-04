Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 04.03.2026 (обновлено: 23:14 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/gladkov-2078594786.html
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области - РИА Новости, 04.03.2026
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в приграничных районах остаётся сложной, но регион использует все силы, чтобы решить... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:37:00+03:00
2026-03-04T23:14:00+03:00
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
https://ria.ru/20260227/dom-2077035294.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области

Гладков: ситуация в приграничных районах Белгородской области остается сложной

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в приграничных районах остаётся сложной, но регион использует все силы, чтобы решить проблемы.
По его словам, число ударов по Белгородской области продолжает расти, несмотря на принимаемые меры: в частности, отряд подразделения "Орлан", работающий в Грайвороне, уже расширен до 100 человек. При этом губернатор подчеркнул, что эффективность работы властей и сил безопасности следует оценивать не по количеству сбитых БПЛА, а по числу раненых, погибших и масштабу разрушений.
"Крайне сложная ситуация и имеет тенденцию к ухудшению. Меры мы предпринимаем, не всегда они дают результат, но мы не прячемся за какой-то ширмой. Мы находимся каждый на своём рабочем месте и стараемся решить всё всеми силами, которые у нас есть", - сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Гладкову предложили купить дом в зоне атак ВСУ
27 февраля, 03:57
 
Белгородская областьГрайворонВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала