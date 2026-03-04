Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран

БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии после нападения США и Израиля на Иран.
Вагенкнехт указала на то, что после пандемии и начала конфликта на Украине благосостояние большинства немцев значительно снизилось. По приведенным ею данным, с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от повышения цен на десять процентных пунктов. Вагекнехт отметила, что покупательная способность немцев находится в упадке, и призвала правительство Германии возобновить работу "Северного потока" и заново наладить импорт российской нефти во избежание взрыва цен на энергию.
Ранее цены на топливо по всей стране выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Издание Stern сообщило в понедельник, что немецкие автовладельцы уже с воскресенья выстроились в длинные очереди к заправкам, так как ожидают дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00