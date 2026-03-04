Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/germaniya-2078428573.html
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран - РИА Новости, 04.03.2026
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии после нападения США и Израиля... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:41:00+03:00
2026-03-04T12:41:00+03:00
в мире
иран
германия
сша
сара вагенкнехт
северный поток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077929101.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
иран
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96332af2b156bc25324143823913e7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, германия, сша, сара вагенкнехт, северный поток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Германия, США, Сара Вагенкнехт, Северный поток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран

Вагенкнехт предрекла ценовой шок для ФРГ после нападения США и Израиля на Иран

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии после нападения США и Израиля на Иран.
"Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность", - написала политик в соцсети X.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Стал соучастником". В Германии накинулись на Мерца из-за шага против Ирана
2 марта, 16:00
Вагенкнехт указала на то, что после пандемии и начала конфликта на Украине благосостояние большинства немцев значительно снизилось. По приведенным ею данным, с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от повышения цен на десять процентных пунктов. Вагекнехт отметила, что покупательная способность немцев находится в упадке, и призвала правительство Германии возобновить работу "Северного потока" и заново наладить импорт российской нефти во избежание взрыва цен на энергию.
Ранее цены на топливо по всей стране выросли до двух евро и более за литр бензина E5 или E10, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро. Издание Stern сообщило в понедельник, что немецкие автовладельцы уже с воскресенья выстроились в длинные очереди к заправкам, так как ожидают дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреИранГерманияСШАСара ВагенкнехтСеверный потокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала