Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Власти Германии не получали просьб со стороны США и Израиля, касающихся участия немецких военнослужащих в военных действиях на Ближнем Востоке, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"На данный момент ни у американцев, ни у израильтян к нам нет никаких пожеланий (на счет прямого военного участия- ред.), - сказал Мерц журналистам по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
Трансляцию общения с прессой вел канал Phoenix.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
