Рейтинг@Mail.ru
Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/germanija-2078336894.html
Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц
Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц - РИА Новости, 04.03.2026
Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц
Власти Германии не получали просьб со стороны США и Израиля, касающихся участия немецких военнослужащих в военных действиях на Ближнем Востоке, сообщил канцлер... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:17:00+03:00
2026-03-04T02:17:00+03:00
в мире
германия
сша
иран
фридрих мерц
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1e406e6cc1cfc84acbd36fa09ad47ca.jpg
https://ria.ru/20260302/turtsiya-2077850280.html
https://ria.ru/20260219/germaniya-2075552619.html
германия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85e7b6c49754ee7b9ce2b0037ab10479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, иран, фридрих мерц, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, США, Иран, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Германию не просили отправить военных на Ближний Восток, заявил Мерц

Мерц: Германия не получала просьб от США и Израиля о военной помощи

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Власти Германии не получали просьб со стороны США и Израиля, касающихся участия немецких военнослужащих в военных действиях на Ближнем Востоке, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"На данный момент ни у американцев, ни у израильтян к нам нет никаких пожеланий (на счет прямого военного участия- ред.), - сказал Мерц журналистам по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
2 марта, 12:10
Трансляцию общения с прессой вел канал Phoenix.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена предпринимать никаких военных мер против Ирана, кроме защиты собственных военнослужащих в случае нападения на них.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Вагенкнехт призвала Германию покончить с вассальным подчинением США
19 февраля, 17:47
 
В миреГерманияСШАИранФридрих МерцДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала