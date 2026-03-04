https://ria.ru/20260304/gelendzhik-2078479438.html
В Геленджике отражают атаку беспилотников
В Геленджике отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 04.03.2026
В Геленджике отражают атаку беспилотников
Атака БПЛА отражается в Геленджике, работают системы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 04.03.2026
В Геленджике отражают атаку беспилотников
В Геленджике идет отражение атаки БПЛА