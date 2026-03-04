Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 04.03.2026
14:56 04.03.2026 (обновлено: 15:20 04.03.2026)
В Геленджике отражают атаку беспилотников
Атака БПЛА отражается в Геленджике, работают системы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 04.03.2026
В Геленджике отражают атаку беспилотников

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражается в Геленджике, работают системы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Геленджике идет отражение атаки беспилотников, работают системы ПВО. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов", - говорится в сообщении.
В среду в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
БезопасностьГеленджикКраснодарский крайАлексей Богодистов
 
 
