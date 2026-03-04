Пострадавших россиян с газовоза доставили в больницу, сообщили в посольстве

КАИР, 4 мар – РИА Новости. Двое пострадавших россиян с атакованного Украиной в Средиземном море газовоза "Арктик Метагаз" доставлены в медицинское учреждение ливийского Бенгази, им оказывается помощь, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.
"Двое пострадавших доставлены в ливийское медицинское учреждение в городе Бенгази. Им оказывается необходимая помощь. По словам врачей, это займёт несколько дней", - сообщил Барченков.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 следуют в Мурманск. Россия оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" во вторник в Средиземном море, сообщил МИД РФ.
