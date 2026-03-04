Пострадавших россиян с газовоза доставили в больницу, сообщили в посольстве

КАИР, 4 мар – РИА Новости. Двое пострадавших россиян с атакованного Украиной в Средиземном море газовоза "Арктик Метагаз" доставлены в медицинское учреждение ливийского Бенгази, им оказывается помощь, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.