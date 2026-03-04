https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078498013.html
Появились подробности об экипаже российского газовоза, атакованного Киевом
Помимо двоих, получивших ожоги, остальные 28 членов экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз" следуют в Мурманск, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
киев
мурманск
россия
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Минтранс: 28 членов экипажа газовоза "Арктик метагаз" следуют в Мурманск