© Соцсети Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море

При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При украинской атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали два человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков.

« "Двое моряков получили ожоги в результате инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз", — заявил он.

Шестаков отметил, что им окажут помощь в больнице Бенгази в Ливии . Остальные члены экипажа следуют в Мурманск.

Украинские безэкипажные катера атаковали газовоз во вторник вблизи территориальных вод Мальты. Противник запустил их с побережья Ливии. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.

Как отметили в ведомстве, украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС . Она не должна остаться без оценки мирового сообщества.

В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море . Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.

В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.