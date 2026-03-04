При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При украинской атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали два человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков.
"Двое моряков получили ожоги в результате инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз", — заявил он.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Шестаков отметил, что им окажут помощь в больнице Бенгази в Ливии. Остальные члены экипажа следуют в Мурманск.
Украинские безэкипажные катера атаковали газовоз во вторник вблизи территориальных вод Мальты. Противник запустил их с побережья Ливии. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.
Как отметили в ведомстве, украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС. Она не должна остаться без оценки мирового сообщества.
В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.
В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.
Как отметил Патрушев, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.
