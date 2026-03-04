Рейтинг@Mail.ru
При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков
15:44 04.03.2026 (обновлено: 17:02 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078496869.html
При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков
При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков - РИА Новости, 04.03.2026
При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков
При украинской атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали два человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:44:00+03:00
2026-03-04T17:02:00+03:00
При атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали двое моряков

РИА Новости: двое моряков получили ожоги при атаке на российский газовоз

Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При украинской атаке на российский газовоз в Средиземном море пострадали два человека, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков.
«
"Двое моряков получили ожоги в результате инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз", — заявил он.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Шестаков отметил, что им окажут помощь в больнице Бенгази в Ливии. Остальные члены экипажа следуют в Мурманск.
Украинские безэкипажные катера атаковали газовоз во вторник вблизи территориальных вод Мальты. Противник запустил их с побережья Ливии. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.
Как отметили в ведомстве, украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС. Она не должна остаться без оценки мирового сообщества.
В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.
В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.
Как отметил Патрушев, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.
Происшествия Россия Средиземное море Украина Вооруженные силы Украины Владимир Путин Николай Патрушев Евросоюз Ливия В мире
 
 
