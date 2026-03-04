https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078411569.html
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз - РИА Новости, 04.03.2026
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса России на платформе РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:52:00+03:00
2026-03-04T11:52:00+03:00
2026-03-04T18:12:00+03:00
происшествия
ливия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_204:0:3845:2048_1920x0_80_0_0_e5d0d0f41da339c50097b21e44ce04b2.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078408833.html
ливия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_659:0:3390:2048_1920x0_80_0_0_e30ab8cbdb897b2493ff18896b17fb0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ливия, украина, россия
Происшествия, Ливия, Украина, Россия
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Минтранс: нападение на газовоз совершили с побережья Ливии украинскими катерами