Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил Минтранс

"Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", — заявили в ведомстве.

Противник запустил беспилотные катера с побережья Ливии. Два моряка получили ожоги, им окажут помощь в больнице Бенгази. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС . Она не должна остаться без оценки международного сообщества.

В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.

В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.