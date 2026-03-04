https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078410015.html
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море - РИА Новости, 04.03.2026
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил Минтранс. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:43:00+03:00
2026-03-04T11:43:00+03:00
2026-03-04T15:59:00+03:00
средиземное море
украина
мальта
в мире
евросоюз
вооруженные силы украины
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063651489.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058990311.html
средиземное море
украина
мальта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, украина, мальта, в мире, евросоюз, вооруженные силы украины, владимир путин, николай патрушев, россия
Средиземное море, Украина, Мальта, В мире, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Николай Патрушев, Россия
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Украина ударила по российскому газовозу Arctic Metagaz в Средиземном море
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил Минтранс
.
"Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", — заявили в ведомстве.
Противник запустил беспилотные катера с побережья Ливии. Два моряка получили ожоги, им окажут помощь в больнице Бенгази. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.
В ведомстве подчеркнули, что украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС
. Она не должна остаться без оценки международного сообщества.
В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.
В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.
Как отметил Патрушев, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.