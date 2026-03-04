Рейтинг@Mail.ru
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
11:43 04.03.2026 (обновлено: 15:59 04.03.2026)
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
2026-03-04T11:43:00+03:00
2026-03-04T15:59:00+03:00
средиземное море, украина, мальта, в мире, евросоюз, вооруженные силы украины, владимир путин, николай патрушев, россия
© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил Минтранс.
"Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", — заявили в ведомстве.
Противник запустил беспилотные катера с побережья Ливии. Два моряка получили ожоги, им окажут помощь в больнице Бенгази. Минтранс квалифицирует удар как акт международного терроризма.
В ведомстве подчеркнули, что украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС. Она не должна остаться без оценки международного сообщества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
22 декабря 2025, 08:00
В конце прошлого года ВСУ атаковали несколько танкеров в Черном море. Президент Владимир Путин назвал действия противника пиратством.
В феврале глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов. По его словам, их вскоре представят президенту.
Как отметил Патрушев, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам
1 декабря 2025, 17:15
 
Средиземное море, Украина, Мальта, В мире, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Николай Патрушев, Россия
 
 
