Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - РИА Новости, 04.03.2026
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:38:00+03:00
2026-03-04T11:38:00+03:00
2026-03-04T11:38:00+03:00
средиземное море
россия
происшествия
средиземное море
россия
Новости
ru-RU
средиземное море, россия, происшествия
Средиземное море, Россия, Происшествия
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Минтранс: все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены