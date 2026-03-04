Рейтинг@Mail.ru
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078408833.html
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - РИА Новости, 04.03.2026
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:38:00+03:00
2026-03-04T11:38:00+03:00
средиземное море
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_204:0:3845:2048_1920x0_80_0_0_e5d0d0f41da339c50097b21e44ce04b2.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078408100.html
средиземное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018507436_659:0:3390:2048_1920x0_80_0_0_e30ab8cbdb897b2493ff18896b17fb0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
средиземное море, россия, происшествия
Средиземное море, Россия, Происшествия
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены

Минтранс: все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовоз в Охотском море
Газовоз в Охотском море - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовоз в Охотском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб, сообщили в Минтрансе РФ.
"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Нападение на российский газовоз совершили безэкипажными катерами Украины
Вчера, 11:36
 
Средиземное мореРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала