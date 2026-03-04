Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубов
10:21 04.03.2026
Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.03.2026
экономика, европа, нидерланды, природный газ
Экономика, Европа, Нидерланды, Природный газ
Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили $720 за тысячу кубов

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Европе
Газокомпрессорная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 706,7 доллара (+8,5%). А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляла 723,6 доллара (+11,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 651,6 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе во вторник впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названо условие, при котором газ в Европе подорожает до тысячи долларов
3 марта, 12:47
 
ЭкономикаЕвропаНидерландыПриродный газ
 
 
