Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 04.03.2026
