Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Бундесвер в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке ограничит свою миссию в регионе, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Атаки на контингенты (бундесвера - ред.) в Эрбиле (Ирак - ред.) и Аль-Азраке (Иордания - ред.) были успешно отражены, и все солдаты находятся в безопасности. В то же время ситуация остается крайне напряженной, и выполнение заданий войсками в настоящее время возможно лишь в очень ограниченном объеме", - сказал Писториус, выступая в бундестаге.
В середине февраля издание Spiegel со ссылкой на источники в вооруженных силах ФРГ сообщало, что Германия сократила до минимума свой контингент в Ираке на фоне опасений возможной эскалации между США и Ираном в регионе.
Правительство Германии ранее приняло решение продлить миссию бундесвера в Ираке до 31 января 2027 года, согласно мандату, в Ираке может быть дислоцировано до 500 военнослужащих бундесвера.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и на израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.