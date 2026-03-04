Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Бундесвер в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке ограничит свою миссию в регионе, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Правительство Германии ранее приняло решение продлить миссию бундесвера в Ираке до 31 января 2027 года, согласно мандату, в Ираке может быть дислоцировано до 500 военнослужащих бундесвера.