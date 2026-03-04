Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус
21:02 04.03.2026
Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус
Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус - РИА Новости, 04.03.2026
Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус
Бундесвер в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке ограничит свою миссию в регионе, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
ирак
германия
борис писториус
бундесвер германии
иран
ирак
германия
в мире, иран, ирак, германия, борис писториус, бундесвер германии
В мире, Иран, Ирак, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке, заявил Писториус

Министр обороны Писториус: бундесвер ограничит свою миссию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Бундесвер в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке ограничит свою миссию в регионе, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал военные объекты в Ираке и Иордании, где размещены военнослужащие бундесвера.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток
Вчера, 19:53
"Атаки на контингенты (бундесвера - ред.) в Эрбиле (Ирак - ред.) и Аль-Азраке (Иордания - ред.) были успешно отражены, и все солдаты находятся в безопасности. В то же время ситуация остается крайне напряженной, и выполнение заданий войсками в настоящее время возможно лишь в очень ограниченном объеме", - сказал Писториус, выступая в бундестаге.
В середине февраля издание Spiegel со ссылкой на источники в вооруженных силах ФРГ сообщало, что Германия сократила до минимума свой контингент в Ираке на фоне опасений возможной эскалации между США и Ираном в регионе.
Правительство Германии ранее приняло решение продлить миссию бундесвера в Ираке до 31 января 2027 года, согласно мандату, в Ираке может быть дислоцировано до 500 военнослужащих бундесвера.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и на израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, прямо заявляет об этом и Израиль.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вагенкнехт предрекла ценовой шок для Германии из-за нападения на Иран
Вчера, 12:41
 
В миреИранИракГерманияБорис ПисториусБундесвер Германии
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
