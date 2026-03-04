Макрон созвал совет обороны в четвертый раз

ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четвертый раз созывает совет обороны и национальной безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Французский лидер уже трижды созывал заседания совета обороны Франции. Заседания проходили 28 февраля, а также 1 и 2 марта. Тогда на повестке дня стояли вопросы о ситуации на Ближнем Востоке.
"Сегодня вечером в Елисейском дворце состоится заседание Совета обороны и национальной безопасности с участием президента республики", - сказала Брежон на брифинге.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.