https://ria.ru/20260304/frantsiya-2078438310.html
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами
Появляющиеся во французских СМИ "вбросы" о намерении Парижа возобновить двусторонние контакты с Москвой не стыкуются с реальными шагами властей этой страны,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:11:00+03:00
2026-03-04T13:11:00+03:00
2026-03-04T13:23:00+03:00
в мире
париж
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
париж
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Париж, Россия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами
МИД назвал желание Парижа возобновить отношения с Москвой вбросами