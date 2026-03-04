Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Появляющиеся во французских СМИ "вбросы" о намерении Парижа возобновить двусторонние контакты с Москвой не стыкуются с реальными шагами властей этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.