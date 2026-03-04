Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 04.03.2026 (обновлено: 13:23 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/frantsiya-2078438310.html
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами
Появляющиеся во французских СМИ "вбросы" о намерении Парижа возобновить двусторонние контакты с Москвой не стыкуются с реальными шагами властей этой страны,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:11:00+03:00
2026-03-04T13:23:00+03:00
в мире
париж
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260303/makron-2078318374.html
париж
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Париж, Россия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала желание Франции возобновить отношения с Россией вбросами

МИД назвал желание Парижа возобновить отношения с Москвой вбросами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Появляющиеся во французских СМИ "вбросы" о намерении Парижа возобновить двусторонние контакты с Москвой не стыкуются с реальными шагами властей этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На этом фоне появляющиеся во французских СМИ вбросы о намерении руководства этой страны возобновить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне не стыкуются с реальными шагами Парижа. А я бы сказала, просто им противоречат. Сложно отделаться от впечатления неуклюжей попытки не мытьем, так катаньем, вклиниться в переговорный процесс по Украине. Так сказать, отжать себе место за столом переговоров, подтянуться на крышке этого самого стола и вытащить самих себя из-под него", - сказала она на брифинге в среду.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Франция не одобряет действия США и Израиля против Ирана, заявил Макрон
3 марта, 22:19
 
В миреПарижРоссияМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала