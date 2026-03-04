https://ria.ru/20260304/frantsija-2078446425.html
Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти
Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по...
Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по данным
Евростата.
В декабре 2022 года ЕС
запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России
создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх.
Если в 2021 году Франция
покупала нефть по 60,6 евро за баррель, то в 2025 году - уже по 65,95 евро.
В результате выросли затраты на импорт нефти: если до введения санкций французы ввезли нефти на 16,7 миллиарда евро, то в 2025 году – уже на 24,3 миллиарда евро.
При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 368,9 миллиона баррелей против 357,6 миллиона в 2024 году, 364,5 миллиона – в 2023 году, 331,3 миллиона – в 2022 году, 275,9 миллиона баррелей – в 2021 году.
На фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,9 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Франция переплатила 25,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для Франции достигла 27,4 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, по подсчетам агентства, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.