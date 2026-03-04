Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти - РИА Новости, 04.03.2026
13:36 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/frantsija-2078446425.html
Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти
Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 04.03.2026
франция
россия
евросоюз
евростат
в мире
франция, россия, евросоюз, евростат, в мире
Франция, Россия, Евросоюз, Евростат, В мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
28 января, 06:03
Если в 2021 году Франция покупала нефть по 60,6 евро за баррель, то в 2025 году - уже по 65,95 евро.
В результате выросли затраты на импорт нефти: если до введения санкций французы ввезли нефти на 16,7 миллиарда евро, то в 2025 году – уже на 24,3 миллиарда евро.
При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 368,9 миллиона баррелей против 357,6 миллиона в 2024 году, 364,5 миллиона – в 2023 году, 331,3 миллиона – в 2022 году, 275,9 миллиона баррелей – в 2021 году.
На фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,9 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Франция переплатила 25,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для Франции достигла 27,4 миллиарда евро.
Для всего Евросоюза, по подсчетам агентства, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы потери Германии после отказа от российской нефти
11 февраля, 06:18
 
