Стало известно, во сколько Франции обошелся отказ от российской нефти

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по Франция с 2022 по 2025 год переплатила почти 30 миллиардов евро за импортную нефть на фоне отказа от российского черного золота, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх.

Если в 2021 году Франция покупала нефть по 60,6 евро за баррель, то в 2025 году - уже по 65,95 евро.

В результате выросли затраты на импорт нефти: если до введения санкций французы ввезли нефти на 16,7 миллиарда евро, то в 2025 году – уже на 24,3 миллиарда евро.

При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 368,9 миллиона баррелей против 357,6 миллиона в 2024 году, 364,5 миллиона – в 2023 году, 331,3 миллиона – в 2022 году, 275,9 миллиона баррелей – в 2021 году.

На фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,9 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Франция переплатила 25,5 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для Франции достигла 27,4 миллиарда евро.

Для всего Евросоюза, по подсчетам агентства, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.