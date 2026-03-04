Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Распространение фото известных лиц, сгенерированных с помощью ИИ, влечет уголовную ответственность в случае причинения вреда людям, изображенным на фото, рассказал Распространение фото известных лиц, сгенерированных с помощью ИИ, влечет уголовную ответственность в случае причинения вреда людям, изображенным на фото, рассказал "Газете.Ru" патентный поверенный, управляющий юридической компанией Patent.Lab Карен Мусаелян.

"Сама по себе генерация изображения известного лица с помощью ИИ не влечет уголовной ответственности. Риск уголовной ответственности может наступать в случае, если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу. Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 128.1 УК РФ (клевета), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти)", - сказал он.

Первые две статьи предполагают наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет, третья – до шести лет.

Мусаелян отметил, что если распространение сгенерированного контента прямо или косвенно порочит честь и достоинство человека, то здесь вполне вероятно уголовное преследование. По словам юриста, одной из первых с подобным столкнулась премьер-министр Италии Джорджа Мелони: в 2024 году были опубликованы порнографические дипфейки с ее лицом, авторов контента нашли и привлекли к уголовному наказанию.

Юрист подчеркнул, что размещение изображения гражданина для генерации контента в ИИ-сервисе может нарушать его права в следующих случаях: фото является основным объектом использования и гражданина можно идентифицировать; использование не подпадает под исключения, установленные законом. К ним относятся: использование ИИ для генерации контента осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; изображение получено при съемке в общественном месте и не является основным объектом; гражданин позировал за плату лицу, осуществляющему генерацию.