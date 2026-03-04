Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/foto-2078431618.html
Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей
Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей - РИА Новости, 04.03.2026
Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей
Распространение фото известных лиц, сгенерированных с помощью ИИ, влечет уголовную ответственность в случае причинения вреда людям, изображенным на фото,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:50:00+03:00
2026-03-04T12:50:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
https://ria.ru/20251019/moshennik-2049189878.html
https://ria.ru/20260304/neyroset-2078349222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей

Мусаелян: рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей может привести в тюрьму

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Распространение фото известных лиц, сгенерированных с помощью ИИ, влечет уголовную ответственность в случае причинения вреда людям, изображенным на фото, рассказал "Газете.Ru" патентный поверенный, управляющий юридической компанией Patent.Lab Карен Мусаелян.
"Сама по себе генерация изображения известного лица с помощью ИИ не влечет уголовной ответственности. Риск уголовной ответственности может наступать в случае, если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу. Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 128.1 УК РФ (клевета), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти)", - сказал он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дипфейками
19 октября 2025, 11:32
Первые две статьи предполагают наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет, третья – до шести лет.
Мусаелян отметил, что если распространение сгенерированного контента прямо или косвенно порочит честь и достоинство человека, то здесь вполне вероятно уголовное преследование. По словам юриста, одной из первых с подобным столкнулась премьер-министр Италии Джорджа Мелони: в 2024 году были опубликованы порнографические дипфейки с ее лицом, авторов контента нашли и привлекли к уголовному наказанию.
Юрист подчеркнул, что размещение изображения гражданина для генерации контента в ИИ-сервисе может нарушать его права в следующих случаях: фото является основным объектом использования и гражданина можно идентифицировать; использование не подпадает под исключения, установленные законом. К ним относятся: использование ИИ для генерации контента осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; изображение получено при съемке в общественном месте и не является основным объектом; гражданин позировал за плату лицу, осуществляющему генерацию.
Помимо этого, юрист предупредил, что публикация гражданином своей фотографии в открытом доступе не подразумевает согласия на обработку для генерации с помощью ИИ.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
Вчера, 04:54
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала