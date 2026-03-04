https://ria.ru/20260304/filippov-2078476210.html
Ски-альпинист Филиппов должен был взять золото еще на ОИ, считает Пятницин
Ски-альпинист Филиппов должен был взять золото еще на ОИ, считает Пятницин - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Ски-альпинист Филиппов должен был взять золото еще на ОИ, считает Пятницин
Российский ски-альпинист Никита Филиппов на чемпионате Европы завоевал золотую медаль, которую должен был выиграть еще на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
2026-03-04T14:47:00+03:00
никита филиппов
федерация альпинизма россии (фар)
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075448725_0:39:1409:832_1920x0_80_0_0_410bb2fa2ee581b613e022faca3b4a72.jpg
https://ria.ru/20260304/filippov-2078466456.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075448725_0:0:1549:1163_1920x0_80_0_0_f90b815f83d58798e4a96c87067abced.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита филиппов, федерация альпинизма россии (фар), ски-альпинизм
Никита Филиппов, Федерация альпинизма России (ФАР), Ски-альпинизм
Ски-альпинист Филиппов должен был взять золото еще на ОИ, считает Пятницин
Пятницин: Филиппов на ЧЕ выиграл золото, которое должен был взять еще на ОИ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов на чемпионате Европы завоевал золотую медаль, которую должен был выиграть еще на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Филиппов в среду завоевал золото в спринте на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане. В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в этой дисциплине серебро и стал единственным российским призером Игр. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
«
"Мы все смотрели, болели! Он большой молодец! Никита сегодня показал то, что должен был сделать на Олимпийских играх. Никита Филиппов находится на очень высоком уровне, еще на этом уровне находятся несколько спортсменов: испанцы и швейцарцы. Конечно, в какой-то момент может выиграть каждый, но в случае с Никитой речь идет о высоком уровне спортсмена, об уровне его подготовки. Думаю, что он будет продолжать нас радовать", - сказал Пятницин.
Собеседник агентства отметил, что по возвращении Филиппова в Россию не планируется каких-то торжеств.
"Как только мы скажем, что это наш спортсмен, и дадим ему флаг в руки, его тут же лишат медали Олимпиады и перестанут брать в качестве нейтрального спортсмена. Никаких торжеств не планируем. Потихоньку встретим его, пообщаемся. Пускай будет жизнь для спортсменов сейчас, у них не такой длинный век в карьере", - добавил Пятницин.
Главный тренер сборной и вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин в беседе с РИА Новости присоединился к поздравлениям. "Гонка и результат очень понравились", - сказал он.