Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио инцидент со сбитой в небе Турции ракетой и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также инцидент с ракетой, направленной в воздушное пространство Турции и впоследствии обезвреженной.