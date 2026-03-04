Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2026
22:44 04.03.2026
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2026
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио инцидент со сбитой в небе Турции ракетой и эскалацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
турция
сша
ближний восток
хакан фидан
марко рубио
нато
военная операция сша и израиля против ирана
турция
сша
ближний восток
в мире, турция, сша, ближний восток, хакан фидан, марко рубио, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, США, Ближний Восток, Хакан Фидан, Марко Рубио, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник

РИА Новости: Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой ракетой в небе Турции

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио инцидент со сбитой в небе Турции ракетой и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (4 марта - ред.) провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также инцидент с ракетой, направленной в воздушное пространство Турции и впоследствии обезвреженной.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин: Россия сообщила Турции о подготовке Киевом подрыва газопроводов
Вчера, 20:48
 
В миреТурцияСШАБлижний ВостокХакан ФиданМарко РубиоНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
