Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио инцидент со сбитой в небе Турции ракетой и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (4 марта - ред.) провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также инцидент с ракетой, направленной в воздушное пространство Турции и впоследствии обезвреженной.