Фидан провел переговоры с главой МИД Ирана после падения ракеты в Турции

АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи после падения ракеты на территории Турции и заявил о недопустимости расширения конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.