Фидан провел переговоры с главой МИД Ирана после падения ракеты в Турции
15:12 04.03.2026 (обновлено: 15:25 04.03.2026)
Фидан провел переговоры с главой МИД Ирана после падения ракеты в Турции
Фидан провел переговоры с главой МИД Ирана после падения ракеты в Турции
Фидан провел переговоры с главой МИД Ирана после падения ракеты в Турции

РИА Новости: Фидан предупредил Аракчи о недопустимости расширения конфликта

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи после падения ракеты на территории Турции и заявил о недопустимости расширения конфликта, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв, сообщило в среду минобороны Турции.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (4 марта) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - заявил собеседник агентства.
В ходе беседы глава турецкой дипломатии обозначил реакцию Анкары на инцидент с ракетой, запущенной из Ирана и направлявшейся в сторону турецкого воздушного пространства, которая была обезврежена.
"Министр также подчеркнул необходимость избегать любых действий, которые могут привести к расширению конфликта", - сообщили в ведомстве.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турция предупредила о возможном ответе после падения ракеты
