Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Теперь под товарным знаком компания сможет продавать сэндвичи с различными начинками: со свининой, говядиной, рыбой, курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.