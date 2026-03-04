Рейтинг@Mail.ru
Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/fastfud-2078591021.html
Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России
Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 04.03.2026
Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России
Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:05:00+03:00
2026-03-04T21:05:00+03:00
россия
калифорния
сша
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
макдоналдс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_19d8c2096aa6c5c11c31aaa5351256c7.jpg
https://ria.ru/20260301/znak-2077582560.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bed21e742387ce8edebfc48b1e801b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), макдоналдс
Россия, Калифорния, США, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Макдоналдс
Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в России

РИА Новости: Макдоналдс зарегистрировал товарный знак в РФ для продажи сэндвичей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана McDonalds
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип на здании ресторана McDonalds . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку в декабре 2024 года. В марте текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак McWrap.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать сэндвичи с различными начинками: со свининой, говядиной, рыбой, курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно.
Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России
1 марта, 06:09
 
РоссияКалифорнияСШАMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Макдоналдс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала