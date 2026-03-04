Рейтинг@Mail.ru
ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/fas-2078395012.html
ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга"
ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга" - РИА Новости, 04.03.2026
ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении двух организаций - "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", незаконно использующих РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:46:00+03:00
2026-03-04T10:46:00+03:00
россия
мираторг
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/71/1514147135_0:33:3076:1763_1920x0_80_0_0_03acbf4b002aaacdfd44c5b31fbe373d.jpg
https://ria.ru/20250430/fas-2014346237.html
https://ria.ru/20251229/fas-2065418269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/71/1514147135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfb5f9293dcdc493e42cdd55306d5ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мираторг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Мираторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга"

ФАС возбудила дело против "Стародворских колбас" и "Мясной галереи"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении двух организаций - "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", незаконно использующих фирменный стиль компании "Мираторг", сообщила служба.
"ФАС выявила признаки незаконного использования фирменного стиля компании "Мираторг". Служба возбудила дело в отношении акционерных обществ "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", - говорится в сообщении.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных
30 апреля 2025, 13:55
Там уточнили, что ООО "Агропромышленный Холдинг "Мираторг" и ООО "Торговая Компания "Мираторг" реализуют одноименные куриные наггетсы с 2021 года в группе лиц "Мираторг". Как указали в ведомстве, эта продукция широко известна среди потребителей.
При этом компании "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", представленные на рынке под брендами "Стародворье", "Вязанка" и "Горячая штучка", в 2024 году приобрели исключительные права на комбинированные товарные знаки и стали их использовать при оформлении упаковок куриных наггетсов "Курушки". "После этого организации также меняли внешний вид упаковок этой продукции, что привело, по мнению заявителей, к усилению сходства до степени смешения с наггетсами "Мираторг", - отметили в ФАС.
По мнению службы, это может создать у потребителей ложное впечатление о производителях, способствовать неправомерному использованию репутации холдинга "Мираторг", а также получению необоснованных конкурентных преимуществ и притоку потребительского спроса на соответствующем товарном рынке.
"Комиссия ведомства проверит действия компаний "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея" на соответствие нормам Закона о защите конкуренции", - заключили в ведомстве.
Производство колбасы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"
29 декабря 2025, 14:33
 
РоссияМираторгФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала