ФАС завела дело против компаний, незаконно использующих стиль "Мираторга"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении двух организаций - "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", незаконно использующих
2026-03-04T10:46:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении двух организаций - "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", незаконно использующих фирменный стиль компании "Мираторг", сообщила служба.
"ФАС
выявила признаки незаконного использования фирменного стиля компании "Мираторг
". Служба возбудила дело в отношении акционерных обществ "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", - говорится в сообщении
.
Там уточнили, что ООО "Агропромышленный Холдинг "Мираторг" и ООО "Торговая Компания "Мираторг" реализуют одноименные куриные наггетсы с 2021 года в группе лиц "Мираторг". Как указали в ведомстве, эта продукция широко известна среди потребителей.
При этом компании "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея", представленные на рынке под брендами "Стародворье", "Вязанка" и "Горячая штучка", в 2024 году приобрели исключительные права на комбинированные товарные знаки и стали их использовать при оформлении упаковок куриных наггетсов "Курушки". "После этого организации также меняли внешний вид упаковок этой продукции, что привело, по мнению заявителей, к усилению сходства до степени смешения с наггетсами "Мираторг", - отметили в ФАС.
По мнению службы, это может создать у потребителей ложное впечатление о производителях, способствовать неправомерному использованию репутации холдинга "Мираторг", а также получению необоснованных конкурентных преимуществ и притоку потребительского спроса на соответствующем товарном рынке.
"Комиссия ведомства проверит действия компаний "Стародворские колбасы" и "Мясная галерея" на соответствие нормам Закона о защите конкуренции", - заключили в ведомстве.