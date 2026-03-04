Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/evrosoyuz-2078613158.html
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России - РИА Новости, 04.03.2026
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду не согласовали продление на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:54:00+03:00
2026-03-04T23:54:00+03:00
россия
венгрия
киев
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
https://ria.ru/20260304/kallas-2078603715.html
https://ria.ru/20260304/evrosoyuz-2078589419.html
россия
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, киев, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Киев, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС не согласовали продление истекающих персональных санкций против России

РИА Новости: в ЕС не согласовали продление истекающих 15 марта санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду не согласовали продление на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Сегодня только прошло закрытое обсуждение на уровне постоянных представителей", - сообщил собеседник агентства.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Вчера, 22:26
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения.
Если постпреды смогут к 15 марта согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу.
Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые шесть месяцев.
Венгрия из-за прекращения Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине 90 миллиардов евро кредита. Ожидается, что Будапешт может применить вето и на продление персональных санкций против РФ.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ
Вчера, 20:53
 
РоссияВенгрияКиевЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала