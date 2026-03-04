https://ria.ru/20260304/evrosoyuz-2078589419.html
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ
ЕС планирует попросить третьи страны помочь им закрыть брешь в финансировании Киева размером в 30 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2026
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС ищет помощи других стран для закрытия бреши в финансировании Киева