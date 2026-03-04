Рейтинг@Mail.ru
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
20:53 04.03.2026
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ
ЕС ищет помощи третьих стран для финансирования Киева, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС ищет помощи других стран для закрытия бреши в финансировании Киева

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЕС планирует попросить третьи страны помочь им закрыть брешь в финансировании Киева размером в 30 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении черновой документ.
В январе глава украинского нацбанка Андрей Пышный заявлял, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 миллиардов долларов. Издание Politico 4 марта сообщило, что, как ожидается, деньги у Украины закончатся к концу марта.
"Лидеры ЕС призовут "к наращиванию взаимодействия с третьими странами для помощи в закрытии существующей бреши в 30 миллиардов евро", когда они соберутся на саммит в Брюсселе позднее в этом месяце", - говорится в сообщении агентства.
Венгрия 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, киевский режим по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Киев создает для ЕС проблемы одну за другой, заявил Путин
