Рейтинг@Mail.ru
СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/evrosoyuz-2078392682.html
СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине
СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла Евросоюз от помощи Украине, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:39:00+03:00
2026-03-04T10:39:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
венгрия
петер сийярто
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260303/peskov-2078164654.html
https://ria.ru/20260303/ryutte-2078108947.html
украина
ближний восток
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ближний восток, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Ближний Восток, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине

Politico: эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла Евросоюз от помощи Украине, пишет издание Politico.
"Быстрая эскалация конфликта на Ближнем Востоке частично отвлекла Брюссель от другого деликатного дела, которое остается важным, но нерешенным - пакет на 90 миллиардов долларов в кредит, в данный момент заблокированный Венгрией", - говорится в публикации издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
3 марта, 12:53
Как отмечает Politico, ожидается, что деньги у Украины закончатся к концу марта.
"Мы вполне осведомлены о том, что часы тикают... Возможно, это незаметно, но мы работаем над вариантами, которые точно помогут разблокировать кредит", - заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в комментарии изданию.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
По данным газеты Financial Times, Еврокомиссия пытается найти способ согласовать кредит Киеву на 90 миллиардов евро в обход наложенного Венгрией вето, и юридическая служба ЕК проверяет, есть ли для этого законные основания.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рютте выступил со срочным призывом по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
3 марта, 10:12
 
В миреУкраинаБлижний ВостокВенгрияПетер СийяртоЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала