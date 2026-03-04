СМИ: эскалация на Ближнем Востоке отвлекла ЕС от помощи Украине

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла Евросоюз от помощи Украине, пишет издание Politico.
"Быстрая эскалация конфликта на Ближнем Востоке частично отвлекла Брюссель от другого деликатного дела, которое остается важным, но нерешенным - пакет на 90 миллиардов долларов в кредит, в данный момент заблокированный Венгрией", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Politico, ожидается, что деньги у Украины закончатся к концу марта.
"Мы вполне осведомлены о том, что часы тикают... Возможно, это незаметно, но мы работаем над вариантами, которые точно помогут разблокировать кредит", - заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в комментарии изданию.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
По данным газеты Financial Times, Еврокомиссия пытается найти способ согласовать кредит Киеву на 90 миллиардов евро в обход наложенного Венгрией вето, и юридическая служба ЕК проверяет, есть ли для этого законные основания.