Постпреды ЕС постараются согласовать продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду постараются согласовать продление на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России.

Как сообщил накануне РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения.