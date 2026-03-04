Рейтинг@Mail.ru
13:03 04.03.2026 (обновлено: 13:14 04.03.2026)
Без Европы нельзя вести переговоры по стратстабильности, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление о планах Германии сотрудничать с Францией по ядерному оружию подтверждает, что без Европы вести переговоры по стратегической стабильности нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявили, что Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам.
"Наверное, эти слова лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав. Без этого вести какие-либо переговоры в нынешних условиях абсолютно невозможно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Стратегическая стабильность: поиск нового уравнения
25 февраля, 08:00
 
