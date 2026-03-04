Рейтинг@Mail.ru
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 04.03.2026 (обновлено: 13:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/evropa-2078435373.html
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2026
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле
Страны Европы не обращались к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей в связи с ситуацией с Ираном, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:00:00+03:00
2026-03-04T13:10:00+03:00
в мире
россия
европа
иран
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
россия
европа
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, иран, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Европа, Иран, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле

Песков: страны Европы не просили Россию возобновить поставки энергоносителей

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Страны Европы не обращались к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей в связи с ситуацией с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, таких обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и ситуации вокруг Ирана.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаИранДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала