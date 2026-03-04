Посольство России: Эстония готова упростить порядок захода в береговые воды

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эстония готова на временной основе перейти на упрощенный порядок информирования компетентных служб о планируемых заходах в территориальные воды, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эстонии.
Третьего марта временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов был приглашен в МИД республики. В полученной ноте эстонского внешнеполитического ведомства сообщается, что 28 февраля российский ледокол "Мурманск" совершил заход в территориальные воды Эстонии без соответствующего предварительного уведомления.
"С учетом сложных погодных условий эстонская сторона готова на временной основе перейти на упрощенный порядок информирования компетентных служб о планируемых заходах в территориальные воды. Информация передана в Минтранс России", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах. В МИД Эстонии уточнили, что речь идет о передвижении ледокола "Мурманск", который 28 февраля отправился в Финский залив, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.
