Посольство России: Эстония готова упростить порядок захода в береговые воды

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эстония готова на временной основе перейти на упрощенный порядок информирования компетентных служб о планируемых заходах в территориальные воды, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эстонии.

"С учетом сложных погодных условий эстонская сторона готова на временной основе перейти на упрощенный порядок информирования компетентных служб о планируемых заходах в территориальные воды. Информация передана в Минтранс России", - говорится в сообщении.