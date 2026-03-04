Аналитик рассказал, почему банки не спешат подключаться к сервису "Волна"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ключевыми барьерами для массового внедрения российскими банками технологии бесконтактной оплаты "Волна" являются первоначальные затраты, недостаточная ясность в отношении конкретных преимуществ от работы сервиса, а также преимущественная ориентация технологии на пользователей iOS, рассказал РИА Новости МВА-профессор и профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

"Волна" - технология бесконтактной оплаты с iPhone через СБП и платежную систему "Мир" на базе Bluetooth от национальной системы платежных карт (НСПК). Среди преимуществ технологии - возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.

НСПК продемонстрировала прототип решения "Волна" в октябре 2024 года. Тестирование проходило на терминалах банков ВТБ, МКБ, ПСБ, "Синара".

"Первая причина - это затраты, которые появляются у банков, непонятные плюсы и необходимости. При этом сервис предоставляет дополнительные удобства отдельным клиентам, кто, к примеру, пользуется бесконтактной оплатой, но ему неудобно использовать QR-код. Также мы понимаем, что, в первую очередь, данная технология ориентирована на владельцев айфонов. Отсюда понятно, что круг желающих данной технологии ограничен", - перечислил Войлуков причины, которые препятствуют массовому внедрению "Волны".

В июне прошлого года ВТБ первым среди крупных банков запустил пилотный проект по приему платежей через СБП с использованием нового платежного инструмента "Волна". Пресс-служба Газпромбанка также в 2025 году подтвердила участие в развитии технологии НСПК "Волна", отметив, что технология не ограничивается применением типов платежных систем, присутствующих на российском рынке.

Банк "Русский стандарт" ранее тоже подтвердил активное участие в работе над проектом "Волна" в качестве банка-эквайера. Заместитель председателя правления банка " Дом.РФ " Николай Козак сообщал, что банк вошел в число банков-участников пилота "Волна" от НСПК в 2025 году в роли банка-эмитента.