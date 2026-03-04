https://ria.ru/20260304/ekonomika-2078462217.html
Путин назвал обеление экономики важнейшей задачей правительства
Обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
экономика
владимир путин
правительство рф
Путин назвал обеление экономики важнейшей задачей, стоящей перед правительством