https://ria.ru/20260304/ek-2078511211.html
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу - РИА Новости, 04.03.2026
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу
Еврокомиссия считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу, заявил на пресс-конференции Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:20:00+03:00
2026-03-04T16:20:00+03:00
2026-03-04T16:20:00+03:00
в мире
сша
испания
гренландия
стефан сежурне
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20260304/es-2078489035.html
сша
испания
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, испания, гренландия, стефан сежурне, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Испания, Гренландия, Стефан Сежурне, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу
Сежурне: ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему ЕС