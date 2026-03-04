Рейтинг@Mail.ru
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу - РИА Новости, 04.03.2026
16:20 04.03.2026
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу - РИА Новости, 04.03.2026
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу
Еврокомиссия считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу, заявил на пресс-конференции Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:20:00+03:00
2026-03-04T16:20:00+03:00
в мире
сша
испания
гренландия
стефан сежурне
еврокомиссия
евросоюз
сша
испания
гренландия
в мире, сша, испания, гренландия, стефан сежурне, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Испания, Гренландия, Стефан Сежурне, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу

Сежурне: ЕК считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему ЕС

Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Еврокомиссия считает экономические угрозы США в адрес Испании угрозой всему Евросоюзу, заявил на пресс-конференции Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Стефан Сежурне.
"Не вдаваясь в суть дела, я хочу очень ясно сказать по торговому аспекту, что любая торговая угроза, направленная против государства-члена ЕС, по определению является угрозой против Европейского союза в целом. С этой точки зрения компетенция принадлежит Европейской комиссии. И, не указывая на какую-либо конкретную страну, напомню, что во время угроз в адрес Гренландии комиссия подчеркнула единство по таким вопросам", - ответил он на вопрос, будут ли ответные меры со стороны Еврокомиссии против США.
Во вторник Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
В ЕС заявили, что готовы защищать интересы Испании на фоне угроз Трампа
