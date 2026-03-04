Рейтинг@Mail.ru
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.03.2026
14:30 04.03.2026
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.03.2026
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "Единое Видео" к блогеру Никите Ефремову*, сумма требований превышает 3,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, россия, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Фонд борьбы с коррупцией
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей

В Москве суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову на 3,5 млн руб

© @nefremovБлогер Никита Ефремов*
Блогер Никита Ефремов* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© @nefremov
Блогер Никита Ефремов*. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "Единое Видео" к блогеру Никите Ефремову*, сумма требований превышает 3,5 миллиона рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление поступило в суд в начале марта, сумма исковых требований составляет 3 миллиона 574 тысячи 468 рублей. Суть иска в материалах не приводится.
Суд в декабре 2025 года приговорил Ефремова* к 3 годам условно по делу о финансировании экстремистской деятельности за пожертвования ФБК**. Блогер внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
Блогер Никита Ефремов в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Блогер Никита Ефремов не стал обжаловать меру пресечения
22 августа 2025, 11:20
 
ПроисшествияРоссияФонд борьбы с коррупцией
 
 
Заголовок открываемого материала