Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "Единое Видео" к блогеру Никите Ефремову*, сумма требований превышает 3,5 миллиона рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявление поступило в суд в начале марта, сумма исковых требований составляет 3 миллиона 574 тысячи 468 рублей. Суть иска в материалах не приводится.