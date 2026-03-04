https://ria.ru/20260304/efremov-2078467458.html
Суд зарегистрировал иск к блогеру Никите Ефремову* на 3,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "Единое Видео" к блогеру Никите Ефремову*, сумма требований превышает 3,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "Единое Видео" к блогеру Никите Ефремову*, сумма требований превышает 3,5 миллиона рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление поступило в суд в начале марта, сумма исковых требований составляет 3 миллиона 574 тысячи 468 рублей. Суть иска в материалах не приводится.
Суд в декабре 2025 года приговорил Ефремова* к 3 годам условно по делу о финансировании экстремистской деятельности за пожертвования ФБК
**. Блогер внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае
.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована