Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/efimov-2078453975.html
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 04.03.2026
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов
В Москве в 2025 году реализовали почти 50 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:02:00+03:00
2026-03-04T14:02:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b5ca1e7c56cd31a350667a9be84f4.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bee5e4029b384ff2d51b939927608753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов

Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали почти 50 масштабных инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве в 2025 году реализовали почти 50 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за 2025 год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов было построено 47 объектов. Так, в городе появились 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, семь зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, для этого предоставили почти 140 гектаров земли во всех округах Москвы.
Например, на западе Москвы уже начал работу первый профильный пищевой технопарк "Рябиновая, 44" площадью примерно на 15 тысяч квадратных метров. А в Новой Москве ввели роботизированное предприятие "КИТ-МонАрх", выпускающее модули для сборки домов, площадью свыше 128 тысяч "квадратов".
Масштабные инвестпроекты, которые реализуются в городе с 2016 года, позволяют на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест. С 2022 года инвесторы могут получить землю в рамках МаИП по льготной ставке 1 рубль в год.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала