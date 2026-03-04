https://ria.ru/20260304/efimov-2078453975.html
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 04.03.2026
Ефимов: в 2025 году в Москве реализовали 47 масштабных инвестпроектов
В Москве в 2025 году реализовали почти 50 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве в 2025 году реализовали почти 50 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за 2025 год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов было построено 47 объектов. Так, в городе появились 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, семь зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, для этого предоставили почти 140 гектаров земли во всех округах Москвы.
Например, на западе Москвы уже начал работу первый профильный пищевой технопарк "Рябиновая, 44" площадью примерно на 15 тысяч квадратных метров. А в Новой Москве ввели роботизированное предприятие "КИТ-МонАрх", выпускающее модули для сборки домов, площадью свыше 128 тысяч "квадратов".
Масштабные инвестпроекты, которые реализуются в городе с 2016 года, позволяют на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест. С 2022 года инвесторы могут получить землю в рамках МаИП по льготной ставке 1 рубль в год.