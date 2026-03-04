https://ria.ru/20260304/dzhabrailov-2078500311.html
Внучка Каримова рассказала, как хотела сделать интервью с Джабраиловым
Внучка Каримова рассказала, как хотела сделать интервью с Джабраиловым
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, блогер Мариам Тилляева рассказала РИА Новости, что планировала в прошлом году сделать интервью с бизнесменом Умаром Джабраиловым, в котором тот хотел рассказать про отношения с моделью Наоми Кэмпбелл.
"Я его пригласила на интервью. Он связал меня с помощниками, с правой рукой. Мы подготовили съемку. Готовились очень долго с редактором, с командой. За час до того, как Умар должен был быть на студии, нам написал его помощник и сказал, что он себя неважно чувствует. Как оказалось, он не пришел на съемку, подвел очень сильно нашу команду", - рассказала Тилляева.
Блогер добавила, что в рамках интервью Джабраилов обещал связаться по телефону с моделью Наоми Кэмпбелл
и рассказать об их отношениях. Помимо этого, бизнесмен хотел рассказать о своем конфликте с рэпером Тимати
.
"После данной ситуации мы списались с Умаром напрямую один раз. Он пообещал возместить все ущербы за то, что он сорвал съемку, но этого не случилось. Второй раз мы не решились снимать интервью", - сказала блогер.
Тилляева добавила, что соболезнует родным и близким Джабраилова
в связи с его гибелью.
Джабраилова 2 марта нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.