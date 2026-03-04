https://ria.ru/20260304/dubay-2078599108.html
Россиянка рассказала, что ее рейс перенесли из Дубая в соседний эмират
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости, что не может вылететь из ОАЭ, авиакомпания перенесла рейс из Дубая в другой эмират, после чего рейс был отложен еще на четыре часа.
Ранее Анастасия сообщала, что отдыхает в Дубае
с маленьким ребенком и должна была вернуться в Москву
3 марта, но до сих пор вылететь не удалось.
Как рассказала собеседница агентства, авиакомпания сообщила по телефону, что рейс из Дубая перенесли в аэропорт Фуджейра.
"У нас был оплачен трансфер, но мы не дождались ответа от своего туроператора и принимающей компании и решили ехать самостоятельно за 400 дирхам (около 8,5 тысяч рублей)", - поделилась она.
Но уже в аэропорту стало известно, что рейс отложили с 22.00 (21.00 мск) среды до 02.00 (01.00 мск) четверга, рассказывает Анастасия.