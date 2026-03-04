Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, что ее рейс перенесли из Дубая в соседний эмират - РИА Новости, 04.03.2026
21:57 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/dubay-2078599108.html
Россиянка рассказала, что ее рейс перенесли из Дубая в соседний эмират
Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости, что не может вылететь из ОАЭ, авиакомпания перенесла рейс из Дубая в другой эмират, после чего рейс был... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:57:00+03:00
2026-03-04T21:57:00+03:00
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости, что не может вылететь из ОАЭ, авиакомпания перенесла рейс из Дубая в другой эмират, после чего рейс был отложен еще на четыре часа.
Ранее Анастасия сообщала, что отдыхает в Дубае с маленьким ребенком и должна была вернуться в Москву 3 марта, но до сих пор вылететь не удалось.
Как рассказала собеседница агентства, авиакомпания сообщила по телефону, что рейс из Дубая перенесли в аэропорт Фуджейра.
"У нас был оплачен трансфер, но мы не дождались ответа от своего туроператора и принимающей компании и решили ехать самостоятельно за 400 дирхам (около 8,5 тысяч рублей)", - поделилась она.
Но уже в аэропорту стало известно, что рейс отложили с 22.00 (21.00 мск) среды до 02.00 (01.00 мск) четверга, рассказывает Анастасия.
ДубайМоскваОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
