В СМИ назвали цену эвакуации из Дубая семьи с двумя детьми частным рейсом - РИА Новости, 04.03.2026
17:22 04.03.2026
В СМИ назвали цену эвакуации из Дубая семьи с двумя детьми частным рейсом
В СМИ назвали цену эвакуации из Дубая семьи с двумя детьми частным рейсом
Эвакуация одной семьи с двумя детьми из Дубая частным рейсом может достигать цены в 250 тысяч долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
В СМИ назвали цену эвакуации из Дубая семьи с двумя детьми частным рейсом

FT: цена на эвакуацию семьи из Дубая частным рейсом достигает $250 тысяч

Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эвакуация одной семьи с двумя детьми из Дубая частным рейсом может достигать цены в 250 тысяч долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно сообщению издания, на текущий момент компании платят "сотни, или даже тысячи долларов" для того, чтобы эвакуировать своих сотрудников из Дубая.
Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая
"Общая цена эвакуации одой семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей, достигала 250 тысяч долларов для сотрудников, которые в итоге пользовались частными самолетами", - говорится в публикации издания со ссылкой на одного страховщика.
Отмечается, что стоимость чартерных рейсов с выходных выросли примерно в два раза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
