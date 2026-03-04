Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая

КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Российский турист Андрей рассказал РИА Новости, как ему удалось случайно зарегистрироваться на рейс из Дубая в Москву, несмотря на то, что полиция под угрозой штрафов не пускала в аэропорт.
"Говорят, сегодня вылетела пара рейсов всего. Мы с утра поехали самостоятельно в аэропорт, здесь никого внутрь просто так не пускали, стояла полиция и под угрозой штрафов заставляла расходиться, даже на улице запрещала стоять. Представители туроператора сообщили, что рейсов до 19 часов точно не будет и можно ехать в отель, мы решили остаться в аэропорту до последнего", - рассказал Андрей.
По его словам, в итоге вдруг открыли регистрацию на Москву.
"Нам повезло и мы успели ее пройти. Сейчас уже про вылет в Казань даже речи нет, добраться бы хоть куда. В итоге ждем в аэропорту рейса во "Внуково" на 18:35. Сами гиды говорят, чтобы летели в Москву, так как шансов больше", - отметил турист, подчеркнув однако, что сам факт регистрация на рейс еще ничего не означает - были случаи, когда людей сажали в самолет, а потом возвращали обратно в отель.
Он также рассказал, что один раз они с семьей уже не смогли попасть на вывозной рейс, несмотря на то, что был в списке на него - организаторы решили сделать регистрацию в порядке живой очереди. "Когда мы приехали в аэропорт, тут стояли представители туроператора, которые через несколько часов посадили нас в автобус и отправили в отель рядом. Отель приличный, с завтраком и ужином. Тут нужно отдать должное, сработали они в этот раз неплохо. Чувствуем себя хорошо, но уже хочется домой", - отметил собеседник.
Ассоциация туроператоров ранее сообщала, что в странах Персидского залива из-за ближневосточного конфликта застряло около 55 тысяч россиян.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число российских туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.