Турист рассказал, как случайно смог зарегистрироваться на рейс из Дубая

"Говорят, сегодня вылетела пара рейсов всего. Мы с утра поехали самостоятельно в аэропорт, здесь никого внутрь просто так не пускали, стояла полиция и под угрозой штрафов заставляла расходиться, даже на улице запрещала стоять. Представители туроператора сообщили, что рейсов до 19 часов точно не будет и можно ехать в отель, мы решили остаться в аэропорту до последнего", - рассказал Андрей.

Он также рассказал, что один раз они с семьей уже не смогли попасть на вывозной рейс, несмотря на то, что был в списке на него - организаторы решили сделать регистрацию в порядке живой очереди. "Когда мы приехали в аэропорт, тут стояли представители туроператора, которые через несколько часов посадили нас в автобус и отправили в отель рядом. Отель приличный, с завтраком и ужином. Тут нужно отдать должное, сработали они в этот раз неплохо. Чувствуем себя хорошо, но уже хочется домой", - отметил собеседник.