https://ria.ru/20260304/dubay-2078479203.html
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2026
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник
В двух аэропортах Дубая увеличили количество разрешенных вывозных рейсов до 18 рейсов в час в каждом аэропорту, сказал РИА Новости источник в международном... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:54:00+03:00
2026-03-04T14:54:00+03:00
2026-03-04T15:13:00+03:00
дубай
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_a6a469be574c85c4f5d9b35d8f5f04df.jpg
https://ria.ru/20260304/turist-2078448067.html
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077802256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63291e04cc692d802545c16732b7b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, оаэ, в мире
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник
РИА Новости: в аэропортах Дубая увеличили допустимое количество рейсов за час