14:54 04.03.2026 (обновлено: 15:13 04.03.2026)
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник
2026
дубай, оаэ, в мире
Дубай, ОАЭ, В мире
В Дубае увеличили допустимое количество авиарейсов за час, сообщил источник

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. В двух аэропортах Дубая увеличили количество разрешенных вывозных рейсов до 18 рейсов в час в каждом аэропорту, сказал РИА Новости источник в международном аэропорту Дубая.
"Количество прибывающих и отправляющихся рейсов в час для аэропортов DXB и DWC увеличено до 18", - сказал он.
На брифинге, организованном правительством ОАЭ во вторник, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бен Тук аль-Марри заявил, что ОАЭ в сотрудничестве с соседними странами организовали безопасные коридоры для полета самолетов в количестве до 48 самолетов в час.
