11:21 04.03.2026
В Дубае отменяют крупные мероприятия
дубай, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Люди в центре Дубая
Люди в центре Дубая
Люди в центре Дубая
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Крупные мероприятия, запланированные в Дубае на этой неделе, отменяются, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшие события проходят по плану, организаторы лишь сообщают участникам, чтобы те соблюдали меры предосторожности. Однако крупные мероприятия перенесены. В частности, в Дубае 6-7 марта должен был состояться масштабный форум Megacampus Summit 2026. Мероприятие должно было пройти на крупнейшей в Дубае площадке Coca-Cola Arena и собрать около 13 тысяч участников из более чем 70 стран.
Среди спикеров были заявлены кинорежиссер Джеймс Кэмерон, писатель Роберт Грин и многократный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.
Как сообщили РИА Новости организаторы форума, мероприятие будет перенесено, предположительно, на сентябрь.
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Вчера, 10:10
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае после ночных атак
Вчера, 10:10
 
ДубайСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
