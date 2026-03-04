https://ria.ru/20260304/dubay-2078405868.html
В Дубае отменяют крупные мероприятия
В Дубае отменяют крупные мероприятия - РИА Новости, 04.03.2026
В Дубае отменяют крупные мероприятия
Крупные мероприятия, запланированные в Дубае на этой неделе, отменяются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:21:00+03:00
2026-03-04T11:21:00+03:00
2026-03-04T11:21:00+03:00
дубай
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260304/dubay-2078384836.html
дубай
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае отменяют крупные мероприятия
РИА Новости: в Дубае отменяют запланированные на этой неделе мероприятия